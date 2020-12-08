رجل إيطالي يقطع 450 كيلومتراً مشياً بعد خلاف مع زوجته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قطع رجل 48 عاما، مسافة تزيد على 450 كيلومترا مشيا على قدميه في إيطاليا، بعد نشوب خلاف مع زوجته، واستغرق أسبوعا لفعل ذلك، بحسب ماجاء في موقع "سكاي نيوز".

وخرج الرجل من منزله لتهدئة غضبه بعد خلاف مع زوجته، ليصل من مدينة كومو شمالا إلى منتجع فانو وسط إيطاليا.

وأوقف الرجل عن طريق الشرطة في نهاية رحلته، حيث تم تغريمه 400 يورو بسبب سيره في الشارع في الثانية صباحا، في خرق لقواعد الحجر الصحي في إيطاليا.

واكتشفت الشرطة أن زوجة الرجل أبلغت عن تغيبه عن بيته منذ أسبوع، فيما قام متطوعون بإمداده بالطعام والشراب على مدار رحلته الشاقة.