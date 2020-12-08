لصوص يبتكرون برمجيات لسرقة البطاقات الائتمان عبر مواقع التواصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام لصوص شبكة الانترنت بابتكار برمجيات تخفتي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف سرقة معلومات بطاقات الائتمان التي تُدخل في نماذج الدفع في المتاجر الإلكترونية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ورصدت شركة أمن المعلومات الهولندية Sanguine Security البرنامج الضار "web skimmer، أو Magecart script" في متاجر إلكترونية في المدة الواقعة بين شهري يونيو، سبتمبر الماضيين.

وللحماية من هذا النوع من البرمجيات الضارة، ينصح استخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة.