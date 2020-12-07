ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان والآثار المترتبة على نقصها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف خبير النوم زاك تيرنر من أستراليا عن مقدار النوم الذي يجب أن نحصل عليه كل ليلة والآثار السلبية التي قد نختبرها إذا لم نفعل ذلك.

وأوضح تيرنر، أن معظم الناس يحصلون على حوالي خمس ساعات من النوم كل ليلة، إلا أن مقدار الساعات المثالي هو 7 ساعات، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأشار إلى أن ساعتين إضافيتين من النوم في الليلة تقدر بـ 730 ساعة يتم اكتسابها كل عام، مما يحدث فرقًا كبيرًا في الصحة.

وتشمل أعراض نقص النوم قلة التركيز، والنسيان، والقلق ويمكن أن يؤدي هذا إلى فشل في العلاقات، أو فقدان الوظيفة، وقد ارتبط نقص النوم بالاكتئاب والقلق.

ويمكن أن يكون لنقص النوم تأثير ملحوظ على الصحة الجسدية، حيث تظهر الدراسات أن البالغين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أكثر عرضة بنسبة 89٪ للإصابة بالسمنة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحرمان من النوم يتسبب في ارتفاع الهرمونات التي تنشط الشهية، ويقلل من مستويات الهرمونات التي تثبطها.