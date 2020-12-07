وجبة الإفطار المثالية لمن يعانون من مرض السكري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد البيض وجبة الإفطار المثالية للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، وفقا لجمعية السكري الأميركية.

ويشير الخبراء إلى أن بيضة دجاج واحدة تحتوي على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات وحوالي سبعة غرامات بروتين بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب وسائب إعلام روسية.

ويشير الأطباء، إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار، يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يمنعه من الإفراط في تناول الطعام خلال النهار، ويساعد أيضا على تخفيض نسبة الدهون في الجسم.