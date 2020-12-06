المدير التنفيذي لـ "فايزر" يرد على منتقدي اللقاح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لـ"فايزر" في المملكة المتحدة، بين أوزبورن، إنه "واثق جدا" في أمان لقاح كوفيد-19، لدرجة أنه "مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدته في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أوزبورن، البالغ من العمر 43 عاما، أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز"

وتعرضت بريطانيا لحملة من الانتقادات كونها أول الدول التي منحت الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتا "فايزر" و"بايونتيك"، ما دفع أوزبورن للرد على الانتقادات التي أطلقها مسؤولون في قطاع الصحة في دول أخرى لسرعة قبول بريطانيا ترخيص استخدام اللقاح، بالقول إن ليس لديه أي تردد بأن يوصي عائلته بالانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على اللقاح.