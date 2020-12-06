سقوط مركبة من جسر على ارتفاع 20 متراً في البرازيل

المصدر: ترجمة مروة سليم

لقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 27 آخرون، إثر حادث سقوط حافلة من أعلى جسر يفوق ارتفاعه 20 متراً قرب منطقة جواو مونليفادي في ولاية مينا جيرايس جنوب شرق البرازيل.

ووقع الحادث إثر عطل في مكابح الحافلة، فسقطت المركبة التي كانت تقل 46 شخصاً من أعلى الجسر الذي يسمى "بونتي تورتا".

وأوضحت لقطات مصورة نشرتها الشرطة المحلية، الحافلة وهي مدمرة بالكامل في أسفل وادٍ.

وأفادت التحقيقات الأولية أن السائق فقد السيطرة على المركبة بعد عطل محتمل في المكابح.

وأشارت فرق الإسعاف إلى أن "السائق كان يصرخ بأن المكابح معطلة، وبدأت الحافلة بالتراجع إلى الوراء، ثم اصطدمت بعوائق حديد عند طرف الجسر".

ونجح ستة أشخاص فقط في الخروج من الحافلة قبل سقوطها، بينهم السائق الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وذكرت الجمعية الوطنية للنقل العام في تصريحات أوردتها الصحافة المحلية أن الشركة التي تعود إليها الحافلة ليست حائزة على ترخيص لنقل الركاب.

كما أن الطريق الذي وقع فيه الحادث هو الذي يشهد أكبر عدد من الحوادث القاتلة في كل أنحاء مينا جيرايس.