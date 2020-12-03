لصوص ينجحون بالسطو على بنك والفرار بخطة مبتكرة في البرازيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ابتكر لصوص طريقة للهرب بعد أن قاموا بالسطو على بنك في البرازيل، مستخدمين أسلحة ومتفجرات، واحتجزوا رهائن، بنثر بعض النقود في الشارع الأمر الذي أدى إلى حدوث تزاحم بعد أن تجمع االناس لجمعها وتعطيل ملاحقتهم، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

واقتحم نحو 30 رجلا ليل الثلاثاء، مصرفا في مدينة كريسيوما بجنوب البرازيل، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية السطو التي وصفت بالضخمة.

ولم تشر المعلومات المتوافرة إلى قيمة المسروقات، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار.