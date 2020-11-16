"واتساب" يطرح 4 مزايا استثنائية لمستخدميه قريباً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مطورو تطبيق التراسل "واتساب" أنهم يختبرون إضافة 4 مزايا جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وذكرت مواقع تقنية ان التطبيق سيتيح ميزة الأجهزة المترابطة ما يسمح باستخدام حساب واحد على أكثر من جهاز دون الخروج من الحساب الأول أو الإبقاء على الاتصال بالإنترنت، وإضافة ميزة الوسائط المختلفة، ما يمكّن المستخدم من حذف ملفات الوسائط كالصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF المرسلة.

كما يطرح ميزة خلفيات قابلة للتخصيص، ما يسمح بوضع خلفيات مختلفة لكل غرفة دردشة، وأخيراً ميزة وضع الإجازة التي تساعد المستخدم على تجاهل إشعارات الدردشات حسب رغبته، وإخفاء الدردشات غير النشطة تلقائياً ولمدة تصل إلى 6 أشهر.