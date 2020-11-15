لم يحبّا مولودتهما فتركاها تموت في صقيع "ويسكونسن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترك أبوان اميركيان طفلتهما البالغة من العمر شهرين داخل حقل لتموت وحيدة في الصقيع أو تأكلها الحيوانات الشاردة فقط لأنهما لم يحباها، في جريمة أثارت الفزع بين الأميركيين.

وسجنت الشرطة الأم "مونيكا آدامز" البالغة من العمر 22 عاما، ووالد الطفلة "آدمز فريزون" البالغ من العمر 37 عاما، لمدة عامين ونصف في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب وفاة الرضيعة "جليسا" في كينوشا بـ ويسكونسن، بالإضافة إلى إكمال الأب 5 سنوات من المراقبة الممتدة عند إطلاق سراحه، وحكمت المحكمة على والدة جليسا، بالسجن 9 أشهر، بالإضافة إلى 4 سنوات تحت المراقبة.

وأظهرت صورة مؤلمة التقطت قبل يومين من اختفاء الفتاة الصغيرة أنها تنام بهدوء في زي وردي كالملائكة، وقد تم الإبلاغ عن اختفائها في أغسطس الماضي.

وأخبرت إحدى الأقارب والتي كان ترعى الطفلة المحققين أن الوالدين "لم يحبا طفلتهما أبدا'، حسبما أفاد موقع فوكس6.

وتم القبض على الأبوين المهملين في وقت لاحق، حيث أخبر فريزون المحققين أين تركوا جثة طفلتهما، وقد تم توجيه تهم القتل العمد إليهما، ويتواصل التحقيق في الواقعة.