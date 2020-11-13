كيف يساعد نظام كيتو الغذائي على حرق الدهون؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح أخصائي التغذية الدكتور ديفيد إدواردز، أن نظام كيتو الغذائي يعتبر الأفضل من بين جميع الأنظمة الغذائية لانقاص الوزن في الوقت الحالي كما يكون له فوائد إضافية ضد مرض السكري والزهايمر.

وأضاف الدكتور إدواردز أن نظام كيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات ما يعني انخفاض السكر بشكل كبير، ما يدفع الجسم إلى ketosis، وهو المكان الذي يجبر فيه الجسم على تكسير الدهون للحصول على الوقود. وتظهر الدهون الحشوية حول منطقة المعدة، ولكن تخزينها أيضا يتم في الأعضاء القريبة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، ومن الواضح أنها ليست حالة صحية. وتحفز الكربوهيدرات (التي تشمل جميع السكريات) عند تناولها بكميات زائدة، الأنسولين لتخزينها على شكل دهون، وتظهر بشكل أساسي حول الوسط.

وقال الدكتور إدواردز إن الشخص لا يجب أن يتناول أكثر من 20 غراما من الكربوهيدرات، وبالتأكيد في المراحل الأولى من النظام الغذائي، وبالتالي يمكن أن يكون فقدان الوزن كبيرا وسريعا. وتكون مستويات البروتين عالية، ما يتيح الاحتفاظ بالعضلات، ويحافظ على كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة.

وفي دراسة أجريت مع المعاهد الوطنية للصحة في المكتبة الوطنية الأميركية للطب، تم تحليل آثار نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات.

وخلصت الدراسة إلى أن المرضى الذين اتبعوا حمية الكيتو، شهدوا تحسنا كبيرا في فقدان الدهون.

وتشمل الأطعمة المسموح بها في النظام الغذائي هذا، الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات منخفضة الكربوهيدرات والجبن والأفوكادو والدجاج والبيض والمكسرات والبذور واللبن والجبن القريش والتوت والقهوة والشاي غير المحلى، والشوكولاتة الداكنة.

وتشمل الأطعمة التي يجب تقييدها، الحبوب والخضروات النشوية والفواكه عالية السكر والعصائر والعسل والشراب والسكر بأي شكل من الأشكال، والرقائق والمقرمشات والمخبوزات

الجدير بالذكر أنه عندما يكون هناك قيود على مجموعات الأطعمة، سيكون هناك احتمال لنضوب العناصر الغذائية، في هذه الحالة الكالسيوم، وصولا إلى عدم وجود منتجات ألبان في الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك نقص محتمل في فيتامينات B الغنية في الحبوب الكاملة.