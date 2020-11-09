أعراض تنذر بوجود خلل في الجهاز الهضمي
كشف موقع "هيلث لاين" عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.
وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:
اضطراب المعدة:
قد يتمثل هذا الاضطراب في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.
اتباع نظام غذائي عالي السكر:
يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.
تغييرات غير مقصودة في الوزن:
قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.
اضطرابات النوم أو التعب المستمر:
قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.
تهييج الجلد:
قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء. وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة "تسرب" بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.