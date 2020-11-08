مزحة عن "طبق دجاج" تخرج شاباً من غيبوبة استمرت شهرين في تايوان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خرج شاب تايواني يبلغ من العمر 18 عاما، من حالة غيبوبة استمرت شهرين بعد تعرضه لحادث خطير أثناء ركوبه دراجة سكوتير في يوليو من هذا العام، بعد أن تحدث المحيطون به، عن طبق الدجاج المفضل لديه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وأصيب الشاب بجروح خطيرة نتيجة الحادث، وتضررت بشدة الأعضاء الداخلية في جسمه، بما في ذلك تمزق في الطحال والكلى والكبد.

ثم دخل الشاب في غيبوبة من الدرجة الثالثة وخلال إحدى الزيارة، قال شقيق المريض، وهو جالس بقربه، مازحا أنه سيأكل اليوم طبقه المفضل - شرائح الدجاج. وفجأة بدأ نبض المريض يتسارع واستعاد وعيه.