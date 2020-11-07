اكتشاف ديناصور عاش في المغرب قبل 66 مليون سنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل فريق بحث من جامعة باث البريطانية بقايا ديناصور من عائلة "منقار البط"، عاش قبل 66 مليون سنة في أحد مدن المغرب، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".

واكتشفت البقايا في صخور قريبة مما أصبحت مدينة الدار البيضاء، عاصمة المغرب الاقتصادية حاليا، ويعود تاريخها إلى نهاية العصر الطباشيري، منذ نحو 66 مليون عام.



وتساءل فريق البحث عن الطريقة التي انتقل بها هذا الديناصور إلى إفريقيا، في وقت لم يكن هناك أي جسر بري مع قارات أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا، حيث كان الحيوان يعيش ويرجح أن يكون أن الديناصور وصل هناك سباحة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عضو من عائلة ديناصورات بـ"منقار البط" في القارة الإفريقية.