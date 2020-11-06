السعودية:مواطن يستولي على 10 ملايين دولار من موقع إلكتروني حكومي‎

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استولى مواطن سعودي على قرابة 40 مليون ريال (أكثر من عشرة مليون دولار) بعد نجاحه في استغلال ثغرة في النظام الإلكتروني لموقع مؤسسة حكومية معنية بتوفير إعانات للعاطلين عن العمل وتدريبهم ودعم توظيفهم في القطاع الخاص.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، أمس الخميس، عن ضبط شخص استغل ثغرة في نظام إلكتروني، وصرف أكثر من 40 مليون ريال بطريقة غير نظامية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها «تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين».

وأضافت: «على الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكّنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له».