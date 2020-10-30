دراسة: واحد من كل 100 مريض كوفيد-19 يدخل المشفى سيعاني من سكتة دماغية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كامبردج إلى أن واحدًا على الأقل من كل 100 مريض كوفيد -19 يدخلون المستشفى سيعاني من سكتة دماغية، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد أكاديميون أن السكتات الدماغية تحدث عادة بعد أيام قليلة من الإصابة وقد تؤثر على أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا في المقام الأول.

ويميل أولئك الذين يعانون من المضاعفات التي تهدد الحياة إلى أن يكونوا أكبر سناً، لكنهم أصغر بحوالي ست سنوات من المرضى الذين يُعاينون عادةً في المستشفيات، وكانت السكتات الدماغية من كوفيد-19 قاتلة بحوالي ضعف السكتات الدماغية المعتادة.

كما تم التوصل إلى آن الأمراض الأخرى كارتفاع ضغط الدم والسكري، تعد عاملا خطرا للإصابة بالسكتات الدماغية المرتبطة بفيروس كورونا.

ووجد البحث أن السكتات الدماغية حدثت في 14 حالة من بين كل 1000 حالة - أي ما يعادل 1.4 مريض في المستشفى من بين كل 100 حالة.