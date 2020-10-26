محكمة أمن الدولة الأردنية: قضية "فتى الزرقا" جناية إرهابية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الرَّائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمتهمين بقضية "فتى الزَّرقاء"، الأحد تهم جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

وقرَّر خريسات توقيف المتهمين في هذه القضية، مدَّة 15 يومًا قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، استنادًا إلى المادة 2 و3 و7 / ب / 3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن ذات القانون.

يذكر أن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض الأسبوع الماضي على المتهمين جميعا الذين اعتدوا على الفتى في محافظة الزَّرقاء، شمال شرقي عمان، بعد أن بتروا يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه، وتم تحويلهم الى محكمة أمن الدَّولة للنظر في القضية، بعدما قاموا بخطف الفتى وتعذيبه، ثأراً من والده المسجون حالياً.