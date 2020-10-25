وفاة رئيس شركة سامسونج عن عمر 78 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية وفاة رئيسها "لي كون هي" اليوم الأحد، وأضافت إنه توفى وسط أسرته بما فى ذلك نائب رئيس الشركة جاي واي لي.

وساعد لي (78 عاما) فى تنمية أعمال والده لى بيونج تشول لتصبح أكبر تكتل فى كوريا الجنوبية، وجاءت وفاته بعد أكثر من ست سنوات من نقله للمستشفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقالت سامسونج فى بيان "كان الرئيس لي صاحب رؤية حقيقية وحوّل سامسونج من شركة محلية إلى شركة رائدة عالميا فى الابتكار وقوة صناعية، كان إعلانه عام 1993 عن "الإدارة الجديدة" المحفز لرؤية الشركة لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة فى تقدم المجتمع العالمي".