"واتس آب" يضيف "Mute" أبدية للإزعاج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أضاف تطبيق "واتس آب" ميزة جديدة تفتح المجال أمام المستخدمين لتجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الميزة لمدة أقصاها عام واحد فقط.

واستبدلت شركة واتس اب خيار الكتم لمدة عام بـ"دائم"، ما اعتبره كثيرون خيارا ذكيا، إذ كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام للتخلص من الإزعاج.

وإليك طريقة تفعيل كتم الدردشات المزعجة: أولا، افتح تطبيق واتس اب، ثانيا، انتقل إلى الدردشة التي تريد كتمها، ثالثا، اضغط على اسم المجموعة أو جهة الاتصال، رابعا، اضغط على خيار كتم الصوت وحدده دائما (أو خيارات أخرى).

كما يمكن اتباع هذه الخطوات في تطبيق واتس اب على أجهزة الحاسوب العادية.