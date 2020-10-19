شاب يتدلى بحبل من برج ويهدد بالانتحار ليلتقي بالرئيس الأميركي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقط المارة بالقرب من برج ترامب في شيكاغو والمكون من 98 طابقا بارتفاع 423 مترا، صورا لشاب عشريني تدلى بواسطة حبل من الطابق 16 من البرج وهدد بقطعه بالسكين والانتحار إذا لما لم يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما جاء في موقع "العربية.

وتدخلت عناصر إنقاذ سريع أميركية بالإضافة لوحدة من مشاة البحرية والشرطة المحلية لإنقاذ الرجل، لصعوبة تلبية طلبه حيث كان متواجدا في نيفادا حينها.

وأغلقت الشرطة المنافذ المؤدية إلى شارع البرج المطل على نهر شيكاغو وضربت طوقا أمنيا على المكان.