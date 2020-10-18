بالفيديو.. أداء صلاة الفجر الأولى في المسجد الحرام بعد العودة

المصدر: مروة سليم - دبي

أدى جموع المصليون، صلاة الفجر في المسجد الحرام ، وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر، وفق ما نشر التلفزيون السعودي، الذي بث اللحظات الأولى لدخول المصلين لأدء صلاة الفجر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية قد أعلنت أمس، استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدء من اليوم، طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء "العمرة"، والتي تستمر على مدار 14 يوماً.

وقالت الرئاسة ، في بيان صحافي، أمس، إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر يومياً، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وكانت قد صدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال أربعة مراحل.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري السماح لـ6000 آلاف معتمر يومياً من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

أول أفواج المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IjMVvHH6AL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 18, 2020

بالصور.. أول صلاة فجر في المسجد الحرام بعد توقف 7 أشهر