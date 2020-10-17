"كلبة" تقتحم سيارة إسعاف للاطمئنان على مالكها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اقتحمت كلبة سيارة إسعاف كانت تقل مالكها إلى المشفى للاطمئنان عليه، في البرازيل، لتجسد بذلك مثالا للوفاء وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ووثق أحد المتواجدين في المكان، الواقعة بمقطع فيديو، حيث ظهرت الكلبة وهي تقف بجوار سيارة الإسعاف، قبل أن تقفز لتقف على الصدام الخلفي للسيارة، إصرارا منها على البقاء مع مالكها.

وسمح المسعفون للكلبة بركوب السيارة والذهاب إلى المستشفى، حيث وقفت أمام الباب في انتظار خروج مالكها، رافضة التحرك من الموقع.

وانتشرت الصور ومقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نالت الكلبة الوفية إعجاب الكثيرين.