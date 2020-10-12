بالفيديو.. شاهد أكبر حشد صادم في زمن الكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة Belém عاصمة ولاية "بارا" في أقصى الشمال البرازيلي، أكبر استخفاف بخطر كورونا عرفه العالم حتى الآن، في مشهد يؤكد نقل العدوى إلى مئات الأصحاء، حيث دشنت شبكة متاجر معروفة باسم Havan يوم السبت الماضي فرعا لها في "بيلين" التي يعني اسمها بيت لحم، إلا أن عدد من تجمهروا منذ الصباح الباكر، ثم تدفقوا إلى الداخل كغيوم الجراد عند فتح الأبواب، كان أكثر من 20 ألفا، وفقا لما اطلعت عليه "العربية.نت" في صحيفة O Liberal وغيرها من مواقع الإعلام المحلي بالمدينة، ومعظمهم كانوا بلا كمامات، فيما المسافة بين الواحد والآخر معدومة، وهو ما نجده بالفيديو المتوافر غيره لمن يبحث عن Inauguraçõe Havan في يوتيوب.