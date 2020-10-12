"كورونا" يعيش لأسابيع على النقود الورقية.. وقادر على العدوى خلال تلك الفترة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ينتقل فيروس كورونا عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس، وهي من أكثر الطرق شيوعا لانتقاله، لذا استبدل المستهلكون الدفع النقدي بالالكتروني.

ويمكن أن يبقى الفيروس لأسابيع على سطح النقود ويظل قادرا على نقل العدوى للآخرين خلال تلك الفترة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويستطيع الفيروس أن يعيش لفترة طويلة على الأسطح الزجاجية أيضا.

وكشف باحثون من المركز الأسترالي لتأهب مواجهة الأمراض، أن الفيروس الذي يعرف في الوسط العلمي بـ"سارز كوف 2" يصمد لـ28 يوما على الأسطح الناعمة مثل الزجاج وشاشات الهاتف والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة أو 20 درجة مئوية.