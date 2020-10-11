أم روسية تعرض طفلتها الرضيعة للبيع لشراء حذاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عرضت سيدة روسية، ابنتها الرضيعة، للبيع في السوق السوداء، مقابل 3000 جنيه إسترليني، وذلك لشراء حذاء جديد.

وقالت لويزا غادجييفا، إنها كانت تبحث عن والدين بالتبني، لكن تم القبض عليها في عملية خادعة، حيثُ تظاهر رجال الشرطة بأنهم مشترون محتملون.

وأخبرت غادجييفا المشتري أنها تريد النقود لسداد الرهن العقاري، حيثُ استلمت الأموال، بعد أن قامت بتسليم الطفلة للمشتري في مقهى وسط المدينة، بحسب رجال الشرطة.

وقام رجال الشرطة باحتجاز المرأة بعد أن سلمت الرضيعة في مقهى وسط العاصمة موسكو.