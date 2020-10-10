عائلة ايرلندية تفوز بالياناصيب بعد اختيار نفس الرقم لـ 25 سنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نالت عائلة ايرلندية ما تمنته على مدى سنوات طويلة بعد تمسكها بالصبر ربع قرن، وحظيت بالملايين في جائزة الياناصيب.

ووفق ما أورد موقع "يو بي آي"، الإخباري، الجمعة أن هذه العائلة ظلت تستخدم نفس الرقم طوال 25 عاما.

ونشرت اللجنة المحلية المشرفة على جائزة اليانصيب صورة أحد أفراد العائلة وهو يحمل بطاقة كبيرة كتب عليها قيمة الجائزة بالجنية الاسترليني، وتساوي 7.4 مليون دولار أميركي.

وقال أحد أفراد عائلة كيلكيني للمسؤولين عن جائزة اليانصيب في إيرلندا إنه كان يلقي نظرة خاطفة على صحيفة في متجر عندما لمح أرقام إعلان الفائز في الجائزة.