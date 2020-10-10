تعرف إلى خطورة مشكلات الغدة الدرقية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسبب مشكلات الغدة الدرقية للشخص، الكآبة والإفراط في تناول الطعام وقلة النوم والتعب السريع، حيث أن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي في الجسم.

وحذر الأطباء أن الشخص يمكن أن يفقد النوم والشهية، ويكتسب المزيد من الوزن، إذا لم يتم التحكم بعملها.

وأوضح أطباء من جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص اللذين لديهم بعض المشكلات في الغدة الدرقية، قد يؤثر ذلك أيضاً في إنتاج الهرمونات بالنسبة للجلد والشعر وفي الوزن والنشاط البدني.

كما تعتمد متانة العظام وعمل القلب والنمو الجنسي وقدرة المرأة على الحمل وانجاب طفل سليم بدرجة كبيرة على حالة هذا العضو الصغير الموجود تحت الحنجرة.

وغالبا يخلط بين مشكلات الغدة الدرقية والتعب. ولكن عندما يفرط الشخص بتناول الطعام من دون سبب واضح، ويعاني من سوء النوم ويشعر بالتعب سريعا، فإن السبب يكمن حتما في الغدة الدرقية.

ويشير الأطباء، إلى أنه يفضل من أجل الاطمئنان على حالة هذه الغدة، إجراء الفحص السنوي والتحاليل الهرمونية اللازمة.