أب يعتدي على ابنته الرضيعة حتى الموت.. ثم يستعين بـ"غوغل"

ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا، بتهمة اغتصاب وقتل ابنته البالغة 10 أشهر، بعد ساعة من محاولاته البائسة لإنقاذ الرضيعة، قبل اتصاله بالشرطة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وذكر موقع "نيويورك بوست" أن المتهم تأخر بالاتصال بالشرطة ساعة كاملة بعد وقوع الحادثة، بينما كان يبحث على محرك البحث "غوغل"، عن عبارات، مثل: "طفلي لا يتنفس" في محاولة لإنقاذها.

وبحسب الشرطة، تم العثور على الطفلة في منزله بمقاطعة لوار بروفيدنس، ليلة السبت، هامدة الحركة. وتم نقل الرضيعة إلى مركز طبي في مونتغمري، وأعلن عن وفاتها بعد أقل من ساعتين من اتصاله برقم "911" للنجدة.

وأكد تشريح الجثة، يوم الأحد، أن الرضيعة تعرضت لاعتداء جنسي، وعانت ضربة قوية في الرأس.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطفلة كانت موجودة بمنزل جديها في نوريستاون، قبل أن يأخذها الأب إلى شقته، التي لم يكن بها تدفئة أو ماء ساخن.

ووجدت الشرطة، ومن خلال التحقيق، أن المتهم (29 عاماً)، وهو مدرب كرة قدم للشباب في المنطقة، أجرى عمليات بحث في Google عن موضوعات: "إذا توقف الطفل عن التنفس"، "ماذا لو لم تسمع قلب الطفل ينبض"، "طفلي لا يتنفس"، و"كيف تعرفين إذا كان الطفل رضيعاً مات"، قبل الاتصال برقم الطوارئ، أي بعد نحو ساعة من وقوع الحادث.