طالبة عراقية تحرق نفسها بعد صدور نتائج الامتحانات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تلقى آلاف من طلبة المراحل الإعدادية في العراق، طوال يومي أمس والأول من أمس، نتائج مشاركتهم في الامتحانات العامة التي عقدت في ظروف غير اعتيادية، بعد عام من الدراسة المتقطعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في البلاد وإغلاق المدارس لأبوابها.

ونقلت قناة "الحرة" عن مصادر صحفية وأمنية عراقية قولها إن طالبة من محافظة الناصرية أضرمت النار في نفسها بعد تلقيها نتيجة الامتحان، وأن السبب على ما يبدو هو عدم رضاها عن عدم اجتيازها الامتحان بنجاح.

وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت أن نسب النجاح في الامتحانات كانت 81 في المئة للفرع العلمي التطبيقي (يركز على الفيزياء والكيمياء)، و74 في المئة للفرع العلمي الأحيائي (يركز على علم البيولوجيا) و 77 بالمئة للفرع الأدبي (يركز على الدراسات الأدبية والإنسانية).