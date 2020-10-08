علماء يعثرون على "دماغ" عمره ألفي عام في إيطاليا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثر علماء على خلايا دماغية بحالة جيدة لبقايا شاب لقي حتفه في ثوران بركان جبل فيزوف منذ ما يقارب الألفي عام.

واكتشفت الخلايا الدماغية على هيئة زجاجية في موقع "هركولانيوم" الأثري، وهي مدينة رومانية قديمة غارقة تحت الرماد البركاني بعد انفجر بركان جبل فيزوف القريب في عام 79 ميلادية، بحسب ما اجاء في موقع "سكاي نيوز".

وقد تنقذ دراسة الأنسجة الدماغية التي وجدت في هركولانيوم الأرواح في المستقبل، مضيفا: "ستسمح لنا البيانات والمعلومات التي نحصل عليها من توضيح جوانب عديدة تتعلق بما حدث قبل ألفي عام خلال أشهر ثوران البركان".

وبحسب لعلماء فإن الحرارة الشديدة للثوران البركاني والتبريد السريع الذي تلاه، حولتا مادة الدماغ إلى أخرى زجاجية ، مما أدى إلى تجميد الهياكل العصبية وتركها سليمة.