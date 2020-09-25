عمرو دياب يشارك جمهوره "بيانا هامَا" حول حفله في السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك المطرب المصري، عمرو دياب، اليوم، "بيانا هامَا" مع جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في البيان "الهام" الذي أصدرته الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في السعودية الذي كان من المقرر أن يحييه غدا السبت، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ90، أنه تم تأجيله حرصا عل سلامة الجميع.

وقالت الشركة في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".