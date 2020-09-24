علاقة تربط بين الالتهابات المتكررة ونقص فيتامين د

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد باحثون في معهد العلوم الطبية في نيودلهي أن الالتهابات المتكررة تعد من العلامات التحذيرية لنقص فيتامين د في الجسم، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وقام الباحثون بمراجعة 12 دراسة، تحتوي على بيانات 2279 مشاركا، وتم ربط عدوى الجهاز التنفسي السفلي بنقص فيتامين D.

وكان هناك ارتباط بالمثل بين مستويات فيتامين D ومدى حدوث وشدة عدوى الجهاز التنفسي السفلي.

وتشمل أمثلة عدوى الجهاز التنفسي السفلي، الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والإنفلونزا والسعال الديكي.

وللمزيد من إثبات هذا الارتباط، وجد مركز مكافحة الأمراض المعدية والعدوى في ألمانيا نتائج مماثلة.

ويُعتقد أن فيتامين د يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، ومن هنا جاءت النتائج المذكورة أعلاه.