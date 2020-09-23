منظف شهير يقتل كورونا المنتشر على الأسطح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) عن اعتمادها منظف Pine-Sol الأصلي "وهو اسم تجاري مسجل لشركة Clorox لمجموعة من منتجات التنظيف المنزلية) أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي تقتل الفيروس المنتشر على الأسطح، وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد كوفيد-19.

وقالت شركة "كلوروكس"، المنتجة للمنظف، في بيان صحفي، إنه تم اختبار Pine-Sol بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، أظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.

كما اعتبر كريس هايدر، نائب رئيس كلوروكس، المدير العام لقسم التنظيف بالشركة العملاقة، أن المنظف بات يوفر الآن للعائلات الحماية التي تحتاجها بمواجهة كورونا.

وللوقاية من الفيروس الفتاك، قالت الشركة إنه يجب على العملاء استخدام Pine-Sol بواسطة "إسفنجة" أو قطعة قماش نظيفة على السطح، والانتظار لمدة 10 دقائق ، ثم شطفها. وبالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ، وقالت الشركة إن التنظيف المسبق لإزالة الأوساخ الزائدة أولاً، سيكون ضروريا.

هذا، وتعتبر "كلوروكس" أكبر مصنع في العالم لمواد التنظيف، ولدى الشركة 36 منتجًا آخر على قائمة EPA للمطهرات للاستخدام ضد فيروس كورونا، ونظرًا للطلب الهائل، تقول الشركة إنها ستستمر في مواجهة النقص في إنتاج مناديلها ومنتجات أخرى حتى عام 2021.

وحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" تقول وكالة حماية البيئة إنه من المهم اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المطهرات، والانتباه إلى المدة التي يجب أن يتم فيها بقاء المنتج على السطح الذي يتم تنظيفه.

إلى ذلك، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين تسجيل ستة ملايين و786352 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 37417 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 270 وأصبح 199024.