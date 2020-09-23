منها رقائق الحبوب.. خبيرة تغذية تحذر من بعض الأطعمة الرائجة على الفطور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت أخصائية التغذية الروسية إينا كونونينكو، عن أسوأ الأطعمة التي يتناولها الغالبية فى الصباح.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، نصحت الخبيرة باستبعاد رقائق حبوب الإفطار من النظام الغذائي الصباحي، لأنها تزيد من إفراز الأنسولين والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالجوع.

ووفقا لها تشمل قائمة الأطعمة الخطرة في وجبة الإفطار كل من: الموسلي وحبوب الإفطار المنقوعة في الحليب أو العصير.

بالإضافة حذرت كونونينكو من تناول العصائر المصنعة والعصائر الطازجة في الصباح، وكذلك السندويشات والخبز المحمص مع المربى أو معجون الشوكولاتة، مشيرة إلى أن العصائر غنية بالسكريات البسيطة.

وقالت الخبيرة: "تحتوي العصائر على مادة الفركتوز التي تنتقل بسرعة إلى الكبد، وتتحول إلى دهون من هنا نبدأ باكتساب الوزن الزائد".