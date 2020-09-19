اختبار "كورونا" بالـ "غرغرة" لأعمار بين 4 و 19 عاما في كندا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت مقاطعة كولومبيا البريطانية، في كندا، طريقة غرغرة جديدة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و19 عاما

وقالت الدكتورة مسؤولة الصحة الإقليمية في كولومبيا البريطانية، بوني هنري، في مؤتمر صحفي: "إنها واحدة من الأولى من نوعها حول العالم".

وقال مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض إن الاختبار الجديد للكشف عن الإصابة بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، دقيق تماما مثل الاختبارات باستخدام مسحة الأنف، ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأوضحت هنري "هذه غرغرة بمحلول ملحي جديد حيث تضيف القليل من المحلول الملحي العادي لذلك الماء المعقم في فمك وتحركه قليلا ثم تبصقه في أنبوب صغير وهذه طريقة أسهل لجمعها بالنسبة للشباب وصغار السن".