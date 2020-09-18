عجوز يبحث عن أصدقاء بلافتة على نافذة منزله بعد وفاة زوجته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار رجل سبعيني موجة تعاطف واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورة لافتة وضعها على نافذة منزله يبحث فيها عن أصدقاء، لشعوره بالوحدة بعد وفاة زوجته دون آبناء أو أصدقاء، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وبعد وفاة زوجته، حاول التعرف على أصدقاء من خلال نشر إعلان في صحيفة محلية، إلا أنه لم يتلق أي اتصالات، ثم حاول أن يطبع بطاقات صغيرة أشبه ببطاقات العمل وتوزيعها على أشخاص في السوبرماركت أو في منطقته، لتفشل هذه المحاولة أيضا.

وبعد تلك المحاولات، قرر الرجل السبعيني تعليق هذه اللافتة على نافذته، حيث التقط أحد صورتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتنهمر عليه طلبات الصداقة عبر البريد، وتحظى قصته بتغطية إعلامية كبيرة، منحته الكثير من الأصدقاء.