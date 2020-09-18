النوم العميق لفترات طويلة يؤخر ظهور الخرف

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اكتشف العلماء أن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً يمكن أن يؤخر ظهور الخرف في وقت لاحق من الحياة.

ويعد النوم بمثابة "كرة بلورية" للتنبؤ بإمكانية الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف في المستقبل، وفقًا للباحثين.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، تم ايجاد علاقة بين النوم العميق بكثرة وتأخير ظهور الخرف، لأن النوم يبطئ من تكوين لوحة سامة في الدماغ تسمى بيتا أميلويد.

ويغسل الدماغ نفسه أثناء النوم العميق، مما يودي لمنع تشكل هذه اللوحة التي ترتبط بالزهايمر.

وأجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي كاليفورنيا، وبحثت في جودة نوم 32 من البالغين الأصحاء في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر.