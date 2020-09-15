بالفيديو.. معلم سعودي يتحدى "كورونا" والسرطان ويتابع طلابه من المشفى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحدى أحد مدرسي اللغة العربية في السعودية ظروف فيروس كورونا المستجد، وإصابته بالسرطان، ليستمر بالتواصل مع طلابه وشرح الدروس لهم "عن بُعد"، من مكان إقامته الحالية من المشفى.

ونشرت إدارة تعليم الرياض، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للمدرس، محمد بن حسن الفيفي، وهو يتفاعل مع طلابه من المشفى.

وعلقت الإدارة على مقطع الفيديو: "في رحلة التعليم عن بعد.. معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، من منسوبي مدرسة أبي عمرو الداني التابعة لمكتب تعليم الغرب، يتحدى ظروف (كورونا) والسرطان، ومن السرير الأبيض يتابع طلابه عبر منصة مدرستي".

في رحلة #التعليم_عن_بعد .. معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، من منسوبي مدرسة أبي عمرو الداني التابعة لمكتب تعليم الغرب، يتحدى ظروف #كورونا والسرطان، ومن السرير الأبيض يتابع طلابه عبر #منصة_مدرستي .#تعليم_الرياض pic.twitter.com/BWhr4eylZm — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 15, 2020