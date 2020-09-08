استئصال كرة ضخمة من الشعر في معدة مراهقة بسبب متلازمة رابونزل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استأصل أطباء كرة من الشعر بوزن 7 كيلوغرامات من معدة مراهقة 17 عاما، اعتادت على مضغ شعرها منذ الطفولة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

واشتكت المراهقة من آلام حادة في معدتها، نقلت على إثرها إلى المشفى، حيث قام الأطباء بإزالة الكرة الشعرية في عملية استغرقت 6 ساعات.

وتعرف الحالة باسم متلازمة رابونزيل، ومأخوذة عن الحكاية الخيالية الألمانية لفتاة بشعر طويل، وهي حالة نادرة في الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين يأكلون الشعر (هوس أكل الشعر).

ولا يوجد سوى 90 حالة معروفة في جميع أنحاء العالم.