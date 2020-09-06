السعودية.. القبض على معنف ابنه وإحالته إلى الجهات المختصة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، أنه تم الوصول لطفل ظهر في مقطع فيديو أثناء تعرضه للتعنيف من قبل والده، موضحاً أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المُعنِّف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن الحساب الرسمي للمركز على «تويتر» "بالإشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية".

وأضاف: «تجري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء».