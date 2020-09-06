وفاة أستاذة جامعية تعرضت لنوبة خلال محاضرة عبر "زووم" في الأرجنتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت أستاذة جامعية تعرضت لنوبة في الجهاز التنفسي أمام طلابها، خلال إلقائها محاضرة عبر تطبيق "زوم"، فيما يشتبه بأنها كانت مصابة بفيروس كورونا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز"

وتبلغ الاستاذة 46 عاما، وتدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أرجنتينية بالعاصمة بوينس آيرس.

وظهرت المحاضرة وهي تلهث وتلتقط أنفاسها بصعوبة، للتتوفى بعد ذلك بساعات.

وأوضحت المصادر أن حالة الأستاذة الجامعية بدت "خطيرة للغاية"، لدرجة أن طلابها طلبوا منها عنوانها حتى يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف لها.