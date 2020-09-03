الثوم الأسود.. يكافح السرطان ويقلل من خطر السكري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كثيرون لا يعرفون ما هو الثوم الأسود، وما هي فوائده التي اعتبرت حتى وقت قريب خفية، وتحتاج للتحليل والبحث من المختصين.

الثوم الأسود هو ثوم عادي تم تعريضه للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات مطولة محسوبة، قد تصل 40 يوماً متواصلاً.

ومع الوقت تبدأ بعض المركبات في الثوم بالتحلل والتفكك، ليخسر الثوم نكهته اللاذعة المعتادة ويبدأ باكتساب نوع من المذاق الحلو.

وعند تحول الثوم العادي إلى ثوم أسود، فإن قيمة الثوم الناتج الغذائية تختلف بعض الشيء عن الثوم العادي.

يحتوي الثوم الأسود على كميات مركزة من مضادات الأكسدة الهامة، بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن محتوى الثوم الأسود من مضادات الأكسدة يفوق محتوى الثوم الأبيض العادي.

وتذكر المصادر أن عملية تحضير وصناعة الثوم الأسود هي عملية معقدة بعض الشيء وليست سهلة، ما يجعل إيجاد هذا النوع من الثوم في الأسواق العادية أمراً صعباً.

ومن أهم فوائد الثوم الأسود:

1- مكافحة مرض السرطان

2- علاج مرض السكري

3- تعزيز صحة جهاز الدوران وخفض نسبة الحمض الأميني

4- تحسين المناعة

5- لصحة الدماغ

6- زيادة الرغبة الجنسية

7- شفاء الكبد المتضرر

8- مكافحة تساقط الشعر