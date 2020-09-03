نيجيري يتخلى عن أسرته بسبب لون عيونهم الزرقاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم رجل في نيجيريا على طرد زوجته وأولاده من البيت بسبب لون عيونهم.

وكشفت ريسيكات عزيز إن زوجها تخلى عنها وعن طفلتيهما بسبب لون عيونهم الأزرق، وأضافت أنها لا تزال تواجه التمييز بسبب سماتها الفريدة التي لا تعود لأحد في أسرتها.

وقالت ريسيكات التي تعيش في ولاية كوارا النيجيرية في مقابلة مع " البي بي سي" "إن زوجي عبد الواسيو أومو دادا يدرك تمامًا حالة عيني وهو يحبني لما أنا عليه. لكن الأمور بدأت تسوء عندما أنجبت طفلي الأول ثم طفلي الثاني بنفس العيون الزرقاء .

واضافت لقد تغير تمامًا وكان يتجاهل وجودي ويتجنب محادثتي، خاصة بعد انزعاج والديه من الوضع حيث اخبروه " هل ستستمر في ولادة أطفال بهذا النوع من العيون؟.



وتتعرض ريسيكات يوميا إلى التنمر ،حيث يطلق عليها سكان القرية لقب الساحرة ويهرب الأطفال منها عند مشاهدتها في الطريق .

وكشف الأطباء أن لون عيون ريسيكات وبناتها يعتبر طفرة في الجينات وأنها لا تعاني من مشاكل في العين أو الرؤية .