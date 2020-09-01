ميزتان جديدتان متوقعتان قريباً من "واتساب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقوم مطورو تطبيق واتساب على إطلاق مجموعة جديدة من المزايا بهدف تقديم خدمة أفضل، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ومن المتوقع ان يطرح واتساب خدمة لإدارة تخزين أسهل مع لوحة تحكم جديدة مخصصة لإدارة مقدار المساحة التي يشغلها التطبيق والملفات المرتبطة به على الجهاز، حيث ستتيح لوحة المعلومات الجديدة أن ترى مقدار السعة التخزينية المستخدمة حاليًا ومقدار السعة التخزينية المجانية

كما سيتمكن مستخدمو واتساب من العثور على الملصقات أ الإيموجي التي يرغبون باستخدامها، حيث سيتم إضافة كلمات رئيسة قابلة للبحث إل كل ملصق متاح حاليا للتنزيل.