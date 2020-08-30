فيديو من دقيقة يغير حياة شاب مصري

لم يتخيل الطالب الصري المتفوق، إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، أن يغير مقطع فيديو من دقيقة واحدة حياته، ويقوده إلى منحة لدراسة الطب وتبرعات لم يكن يحلم بها.

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطالب الذي حصل على مجموع 99.6 في المئة في الثانوية العامة، وهو يحمل صندوق حلوى "فريسكا"، ويعمل بائعا على شاطئ البحر في محافظة الإسكندرية، أعلن مجلس الوزراء المصري إهداء إبراهيم منحة كاملة لدراسة كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، في تصريحات تليفزيونية إنه إلى جانب المنحة، تبرعت إحدى شركات الاتصالات بمئة ألف جنيه سنويا للطالب، فضلا عن تكفل أحد البنوك بإصدار شهادة استثمار للطالب.

و أعلنت أكثر من جهة توجيه منح وطرق دعم متعددة للطالب، ومنحت شركة "أورانج" للاتصالات دعم الطالب عبد الناصر بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية، بقيمة 100 ألف جنيه سنويًا، طيلة مدة دراسته الطب.

وتصدر اسم الطالب إبراهيم عبدالناصر، الاسم الأكثر بحثاً وتدولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الـ24 ساعة الماضية