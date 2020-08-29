القهوة فعالة في مواجهة السكري والسرطان وصديقة لقلب الرياضيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة هارفرد، أن كوباً واحداً من القهوة يومياً، يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من الفئة الثانية.

وحلل الباحثون عينات دم لأشخاص تناولوا كوباً واحداً من القهوة لمدة 4 سنوات.

ووجدوا أنهم كانوا أقل عرضةً للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11 في المئة عن الأشخاص الذين لا يستهلكون هذا المشروب بشكلٍ منتظم.

في الوقت الذي أشارت فيه دراسات أخرى إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يومياً، يقلل احتمالات الإصابة بالألزهايمر. إذ إنها تعزز الذاكرة، وترفع مستويات التركيز.

كما أن شرب كوب واحد من القهوة في اليوم، يحد من احتمالات الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20 في المئة.

وترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة بالمواظبة على شرب 4 أكواب من القهوة يومياً.

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى ثلاثة من القهوة يومياً، يكونون أكثر تفاؤلاً وإقبالاً على الحياة.

ويقول الباحثون إن احتمالات تفكير أولئك الأشخاص في الانتحار تقل بنسبة 45 في المئة.

كما أن شرب كوبين منها يومياً يساعد على تقليل الشعور بالألم، وبالتالي الحصول على حياة أكثر راحة.

وأجريت أبحاث كثيرة لدراسة فاعلية الكافيين الطبيعي في تحسين الأداء البدني، خصوصاً عند ممارسة الرياضة.

إذ يتفاعل الكافيين مع المستقبلات في الدماغ، لإيقاف الجزء الذي يتسبب في الشعور بالتعب.

ما يعني أنكم ستتمكنون من بذل المزيد من الجهد لحرق السعرات الحرارية من دون الشعور بالإجهاد.

وإذا كنتم رياضيين، فبإمكانكم شرب أربعة أكواب من القهوة يومياً. ويوصى بكمية تتراوح بين 2-6 ملليغرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.