أمل جديد لمن يعانون آلام المفاصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون من جامعة ستانفورد إلى طريقة مبتكرة لإيقاظ ما يعرف بالخلايا الجذعية النائمة من أجل تحويلها إلى غضروف، وفي حال نجحت هذه التقنية، فإنها ستساعد بشكل كبير على تخفيف آلام المفاصل.

وكان يعتقد في الحقل الطبي أنه لا مجال لإعادة الغضروف، مرة أخرى، عندما يتعرض للتلف في جسم الإنسان، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتمكن الخبراء من جعل الغضروف ينمو في جسم فأر التجارب، وهو ما يشكل بشرى لمن يعانون آلام المفاصل، لأن هذا النجاح قد يسجل أيضا وسط البشر.

وأوضح الباحثون أن كل ما يلزمُ في هذه العملية هو إيقاظ الخلايا الجذعية الساكنة، ثم القيام بتحفيزها حتى تنمو وتصبح غضروفا مفيدا.