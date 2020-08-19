يوم العمل الانساني" يتصدّر "تويتر".. ومغردون: علمنا زايد أن ما نقدمه من خير يعود علينا بخير"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدّر وسم #يوم_العمل_الانساني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به في 19 أغسطس من كل عام، تخليداً لذكرى من قضوا في الهجوم الذي وقع في مثل هذا اليوم من عام 2003 على فندق القناة في العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً بمن فيهم كبير موظفي الشؤون الإنسانية في العراق، سيرجيو فييرا دي ميللو.

وشارك الوسم مئات المتابعين تعبيراً منهم عن شكرهم وتقديرهم لكل من يسهم في خدمة المجتمعات إنسانياً، ويبذل في سبيل ذلك الكثير من الوقت والجهد وأحياناً الحياة.

ويشار إلى أنه في هذه السنة يحل اليوم العالمي للعمل الإنساني مع تواصل الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، حيث يعمل عمال الإغاثة على اجتياز العقبات والتحديات غير المسبوقة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس في الكثير من الدول، ومساعدتهم في أثناء هذه الأزمة الإنسانية.

وقال متابعون في دولة الإمارات العربية المتحدة إن العمل الإنساني وصنع الخير هما إرث توارثوه عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع نموذجاً فريداً في العمل الإنساني، فقال أحد المغردين: "علمنا زايد أن مانقدمه من خير للآخرين يعود علينا بخير أكبر، فامتدت أعمال خير الإمارات لمشارق الأرض ومغاربها.. فأصبح القاصي والداني يشعر بالعرفان للإمارات وقيادتها.. وحملت قيادتنا تعاليم المؤسس وجعلتها عملاً مؤسسياً في مختلف مناحي الحياة".

وقال آخر: "بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2020 إن العمل الإنساني يتجلى بكل أشكاله بما زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من مكرمات إنسانية امتدت للجميع دون تمييز، لتحقق الشفافية في تقديم المساعدات في التنمية وفي نجدة الشعوب في الكوارث والنكبات لتخفيف معاناتها".

وعبّر متابعون عن شكرهم وامتنانهم لكل من يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، ولاسيما في ظل الظروف الصعبة كظرف "كورونا"، الذي يمر به العالم حتى الآن، مشيرين إلى أن هؤلاء يستحقون كل التقدير والاحترام على كل المجهود الذي يبذلونه خلال تأديتهم لواجبهم، فقالت إحدى المغردات: "في #يوم_العمل_الانساني هذا العام نستذكر كل من يعمل في هذا المجال من عمال الإغاثة، والمتطوعات والمتطوعين، ومن يؤدي واجبه نحو الانسانبة قولاً وفعلاً، خاصة هؤلاء الذين لديهم واجب في الصفوف الأولى ويتركون أسرهم تأديةً للواجب.. أولئك يستحقون منا كل الشكر والتقدير والاحترام".

وقال آخر: "في هذا اليوم لابد أن نسلط الضوء على ازدياد التحديات أمام العاملين في العمل الانساني، لزيادة الأوضاع الصعبة نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة.. شكراً لكم جنود الصف الأول".

ودعا متابعون لجعل العمل الإنساني نمطاً حياتياً عند كل فرد من أفراد المجتمع، ليصبح قيمة حياتية ونمطاً سلوكياً تتوارثة الأجيال، فقال أحدهم: "لنجعل من العمل الإنساني نمطاً لحياتنا حتى يغدو سلوكاً حضارياً تتوارثه الأجيال القادمة لنعيش بإخاء.. تراحم.. ومحبة".

وقال آخر: "من بين الأعمال الإيجابية التي تقوم بها الدول والمجتمعات أو يقوم بها الأفراد، يبقى العمل الإنساني هو الأنبل، والأكثر تجسيداً لمعاني التعاطف والإيثار والتكافل الإنساني.. لذا علينا أن نقوم بتكريس مبدأ الخير لدى كل فرد ليصبح قيمة حضارية وإنسانية تتوارثها الأجيال".

من جانبهم، أشار مغردون إلى أن السعادة الحقيقية في الحياة تكمن من خلال فعل الخير، وتقديم يد العون للآخرين، الأمر الذي يحقق الرضا الداخلي لكل فرد في المجتمع، فقال أحدهم: "يتحقق الرضا الداخلي، عندما يستطيع الإنسان إسعاد من حوله، فالعمل الإنساني يبدأ إنطلاقاً من شعورنا الذاتي".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شارك في هذا اليوم بنشره تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، قال سموه فيها: "دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".

محمد بن راشد: دولة الامارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dBTye6TR2N — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 19, 2020