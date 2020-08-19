صور "أفتار" التعبيرية تجتاح "فيس بوك"

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أخيرا، تطبيقا جديدا يسمى "Avatars for Africa"، والذى يتيح عمل صور تعبيرية جديدة، وذلك لمستخدمي الشرق الأوسط، بعدما تم إطلاقه من قبل فى عدد من الدول من بينهم الولايات المتحدة الأميركية.

واجتاحت الصور التعبيرية "أفتار"، موقع "فيسبوك"، وهي عبارة عن خاصية تقوم، من خلالها، بتحويل الصور الشخصية إلى رسوم متحركة دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيق.

ولاحظ رواد "فيسبوك"، أمس، الانتشار الواسع لصور "أفتار" على المنصة بين أصدقائهم ومعارفهم، ما دفع الكثيرين منهم إلى خوض هذه التجربة وصنع الشخصية الخاصة بهم.

ويشار إلى أن هذه الخاصية تمكن مستخدميها من اختيار كل التفاصيل المتعلقة بشكلهم، بدءا من الوجه، ولون البشرة، والملامح، والشعر، وانتهاء باختيار الملابس المناسبة بكل مستخدم، حتى يظهر لهم الرمز بطريقة مشابهة لهم قدر الإمكان كما هم على الواقع، لتعبر عنهم وعن نشاطاتهم.

وأكثر ما يميز هذه الخاصية، التي لاقت انتشارا واسعا منذ الساعات الأولى لإطلاقها، أنها تمكن مستخدميها من استخدام الشخصية الخاصة بهم في محادثات "الماسنجر" أو عند التعليق على المنشورات بدلا عن استخدام الرموز التقليدية "الإيموجي".

ولاقت هذه الميزة اعجابا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بعضهم بتغيير صور حساباتهم الشخصية إلى هذه الرموز، كما قام بعضهم بإجراء هذه التجربة على صور لبعض الفنانين والمشاهير.