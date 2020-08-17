مزايا جديدة من "واتس اب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتس اب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيقوم "واتس اب" بإنشاء خيار يتيح لك مزامنة الدردشة بين الأنظمة المختلفة، ولكنه قد يتطلب منك استخدام اتصال بشبكة "واي فاي"، نظرًا للكم الهائل من البيانات التي قد تحتاجها على الأرجح لتحميل وتنزيل جميع الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المشتركة.

وأثناء اختبار الموقع لوظيفة المزامنة على سطح المكتب، يلاحظ المنشور أنه سيعمل على الأجهزة المحمولة أيضًا، وبمجرد اكتمال النقل، ستتمتع بالاستمرارية عبر جميع أجهزتك المرتبطة.

جدير بالذكر أن "واتس اب" بدأ باختبار ميزة جديدة تتيح لك استخدام حساب واحد من أجهزة متعددة، حيث يمكنك استخدام رقم واحد على أربعة أجهزة في المرة الواحدة.

كما يختبر "واتس اب" أيضا ميزة أخرى تتمثل في كتم المحادثات من جهات محددة إلى الأبد.