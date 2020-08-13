أطعمة تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد الكولاجين الطبيعي سر الحفاظ على بشرة نضرة شابة، إلا أن مستوياته تنخفض نتيجة عوامل عدة منها التقدّم في العمر مما يتسبب بفقدان الأنسجة لمرونتها وظهور علامات الشيخوخة عليها في وقت مبكر، وهو مايمكن تحفيزه من خلال النظام الغذائي.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

- الخضراوات الورقيّة ذات الألوان الداكنة: وأبرزها البقدونس، الكزبرة، السبانخ، الكرنب.

- الخضار والفاكهة الغنيّة بفيتامين C، مثل الحمضيّات، الكيوي، الفلفل الأخضر، القرنبيط، اللفت، والفراولة.

- الأطعمة الغنيّة بأحماض الأوميغا3: وتوجد في الأسماك الدهنيّة (تونا، سالمون)، الشوكولاتة الداكنة، الفراولة، المكسّرات (جوز، لوز، بندق، كاجو)، وبذور الكتان.

- مشتقات الصويا: البذور، الزيوت، الحليب المستخرج من الصويا.

- الثوم.

- الفاكهة والخضراوات الحمراء: وأبرزها الطماطم النيئة والمطهوّة، الشمندر، الفلفل الأحمر، بالإضافة إلى الكرز والتوت بأنواعه المختلفة.

- الأطعمة الغنيّة بفيتامين A: وأبرزها الجزر، البطاطا الحلوة، والشمام.

- الأطعمة الغنيّة بالبرولين: كبياض البيض، الفطر، الملفوف، ومنتجات الألبان.